Vallende bladeren: droogte of is de herfst al begonnen?

Het valt veel wandelaars op: in het bos vallen de bladeren al en zijn er hier en daar herfstkleuren te zien en dat terwijl de mussen nog van het dak vallen. De vroege herfst is een noodmaatregel van de natuur om krachten te sparen in een periode van extreme droogte. "Je zou het een soort 'nood-herfst' kunnen noemen", zegt boswachter Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer.

Normaal beginnen de bladeren aan de bomen pas volgende maand te kleuren, om daarna bij de eerste herfststorm op de grond te belanden. Maar tot veler verbazing zijn op veel plaatsen nu al herfstkleuren en dorre, vallende bladeren te zien. Ook in de Schoorlse duinen lijkt het al een beetje herfst, ziet ook boswachter Samuelle van Deutekom die er regelmatig door wandelaars op aangesproken wordt. Noodmaatregel De boswachter legt uit hoe het zit: "Om te voorkomen dat de bomen meer water verdampen dan ze kunnen opnemen laten ze hun bladeren vallen, ze gaan als het ware in een ruststand waarin ze minder energie gebruiken." Normaal gebeurt dat als de hoeveelheid licht minder wordt in de herfst, maar omdat het zo droog is gaan de bomen eerder in de rust stand om energie te besparen. De bladeren kleuren omdat de bomen het bladgroen als energie in zich opnemen, alle energie is welkom in deze zware tijden.

Een ander gevolg van de droogte is dat er nu al hier en daar eikels en beukennootjes te vinden zijn. Het zijn weliswaar ondermaatse exemplaren, maar ook die zijn veel vroeger dan normaal als gevolg van de droogte. Gewoonlijk vallen die in het najaar van de boom, precies op tijd voor eekhoorns en andere dieren om een wintervoorraad aan te kunnen leggen. "Dat heeft dus waarschijnlijk ook gevolgen voor de eekhoornstand in het bos", legt de boswachter uit. "Je moet dan hopen dat een droog jaar gevolgd wordt door een vochtiger jaar, zodat het evenwicht zich weer kan herstellen." Droogte verandert de natuur Van Deutekom legt uit dat de natuur in ons land ingrijpend gaat veranderen als dit soort droge periodes normaal worden. Bepaalde soorten die slecht tegen droogte kunnen zullen verdwijnen terwijl andere soorten het juist weer heel goed zullen doen. Ze is vooral bezorgd over de stukken bos waar sprake is van monocultuur, waar een bepaalde planten of boomsoort dominant is. "Als zo'n soort dan slecht tegen droogte kan is de schade direct erg groot", aldus van Deutekom. Ook de boswachter kijkt erg uit naar het moment waarop haar bos getrakteerd wordt op een stevige regenbui.