Weer dierenopvang minder: De Bonte Piet vangt straks geen huisdieren meer op

Wildopvang De Bont Piet in Midwoud vangt vanaf 15 februari geen huisdieren meer op. De opvang heeft vorig jaar nog 420 huisdieren opgevangen, maar loopt nu tegen capaciteitsproblemen aan omdat er steeds meer verzwakte wilde dieren zijn. Hiermee neemt de mogelijkheid om tamme dieren op te vangen in de regio nog verder af.

Het opvangen van wilde en tamme dieren (zoals konijnen, postduiven en kippen) is volgens beheerder Marije de Wit, van De Bonte Piet, een andere tak van sport. "We kunnen de wilde en de tamme dieren niet bij elkaar in een hal zetten", vertelt ze. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wilde dieren ziektes overdragen aan tamme dieren. Daarnaast heerst er nu ook vogelgriep.

"Ook kunnen wij minder goed voor huisdieren zorgen, onze expertise ligt bij het opvangen van wilde dieren", zegt Marije. "Het wordt steeds drukker met wilde dieren, de tamme dieren zitten hier lang en de kosten lopen daarom ook op." Daarom gaat de wildopvang straks alleen nog wilde dieren opvangen.

"We zullen natuurlijk een keer een uitzondering maken", vertelt de beheerder. "Bijvoorbeeld als een konijn gebeten is door een hond." Tot eind vorig jaar kon de wildopvang de tamme dieren doorsturen naar Dierenopvang Tuitjenhorn, maar die stopte er onlangs na bijna 40 jaar mee.

"We hebben altijd goed met ze samengewerkt, maar nu is dat vangnet weg", vertelt Marije. De Dierenbescherming won de aanbesteding van de gemeente en moet daarom voor een nieuwe opvang zorgen. "Er is nu eigenlijk geen plan B en we blijven met die dieren zitten."

"We hopen dat de dierenbescherming snel een alternatief biedt, want andere opvangen zijn echt ver weg", gaat Marije verder. "Er is bijvoorbeeld een asiel in Den Helder en een konijnenopvang in IJmuiden."

Honden en katten

Bij het Dierenasiel Hoorn, waar alleen honden en katten worden opgevangen, merken ze sinds de sluiting van de opvang in Tuitjenhorn nog geen enorme toeloop aan dieren. "Of wij ook andere dieren op gaan vangen nu de Bonte Piet geen huisdieren meer gaat opvangen, wordt intern nog besproken", vertelt vrijwilliger Edith Boonstra.