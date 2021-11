Wildopvang Bonte Piet zucht onder toestroom egels: "Het zijn er meer dan ooit"

Wildopvang de Bonte Piet kan de toestroom van egels amper aan. "We hebben er momenteel 130. Het zijn er meer dan ooit", vertelt beheerder Marije de Wit. Daardoor is er ook een flink tekort aan warmtematten en doet de Bonte Piet een beroep op donateurs.

Waar egels ooit alleen in de winter werden opgevangen door de wildopvang, is dat nu het hele jaar door. Een proces dat al langer aan de gang is, maar het worden er ook steeds meer. "Het komt vooral doordat het leefgebied voor egels steeds kleiner wordt door verstedelijking. Als er in een gebied weinig eten is, of een ziekte rondgaat, dan krijg je er dus ook sneller meer binnen", legt Marije uit.

Egels opgevangen in vogelhokken

De opvanghokken voor egels zijn al lang niet meer voldoende om ze allemaal op te vangen. "Het egelverblijf is vorig jaar nog vernieuwd. Toen dacht ik nog dat we zoveel ruimte hadden dat ze nooit vol zouden komen. Maar nu hebben we er zoveel dat we ze zelfs in vogelhokken en andere plekken moeten opvangen."

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.