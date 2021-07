Wildopvang De Bonte Piet krijgt enorme hoeveelheid wilde hazen binnen

Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud heeft dit jaar een grote hoeveelheid wilde hazen opgevangen. "In het afgelopen half jaar waren dat er 85", vertelt Andra Minnema van de dierenopvang. En dat terwijl er in heel 2020 in totaal 61 hazen werden binnengebracht. Waarom het er dit jaar zoveel zijn, is volgens De Bonte Piet nog onduidelijk.

Het is voor de dierenopvang gissen waarom er dit jaar zoveel dieren opgevangen moeten worden. Andra denkt dat het te maken zou kunnen hebben met de verkleining van het leefgebied van de dieren. "In de Wieringermeer worden bijvoorbeeld veel datacenters gebouwd. Dat was eerst weiland, toen natuurgebied en is nu allemaal fabriek. En daar kunnen de vogels, egels en hazen niet zoveel mee", vertelde ze eerder aan NH Nieuws.

Hoewel er ieder jaar wel een uitbraak is van een konijnenziekte, acht ze de kans klein dat het daaraan te wijten is. "Hazen en konijnen zijn natuurlijk andere diersoorten, en de hazen kunnen wel dragers zijn van die ziekten en het overbrengen, maar kunnen er zelf niet ziek van worden", legt Andra van wildopvang De Bonte Piet uit.

Ook komen er veel hazen binnen bij De Bonte Piet die gegrepen zijn door een kat. Deze dieren kampen daardoor met veel stress en kunnen ziek worden door de bacteriën die in het speeksel van de kat zitten. Deze is schadelijk voor bijvoorbeeld hazen en vogels.

Hazenmoederteam

De meeste hazen die dit jaar binnen zijn gekomen bij De Bonte Piet in Midwoud zijn niet ouder dan één week en wegen niet meer dan 100 gram. In de wildopvang gaat een speciaal hazenmoederteam met ze aan de slag om de dieren aan te laten sterken en later weer in de vrije natuur uit te kunnen zetten.

"Dat is vrij specialistisch werk", licht Andra Minnema toe. "De mens is een natuurlijke vijand van de haas, dus het is ook absoluut niet de bedoeling dat mensen de dieren thuis gaan verzorgen. Dat is ook nog eens per wet verboden."

"Voor de hazen hebben we speciale melk, die wij ze meerdere keren per dag geven", gaat ze verder. "Dat krijgen de dieren totdat ze ongeveer 400 gram wegen. In die tijd bouwen we de hoeveelheid melk per keer op, en brengen we het aantal keer voeden op een dag terug van vier naar één keer. Als ze dat gewicht eenmaal bereikt hebben gaan we over op groenvoer, en als ze meer dan 600 gram wegen kunnen ze weer in de natuur uitgezet worden."