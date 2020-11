Opvangstop van watervogels: Bonte Piet neemt extra maatregelen na uitbraak vogelgriep

MIDWOUD - De vrijwilligers van de Bonte Piet hebben hun handen vol nu de vogelgriep in West-Friesland is uitgebroken. Na een triagetent en hygiënemaatregelen neemt de opvang verdergaande maatregelen: ze vangen geen vogels meer op die gevoelig zijn voor vogelgriep, waaronder zwanen, ganzen en eenden.

Een verzwakte of gewonde vogel komt normaal gesproken slechts eens per twee weken bij opvang de Bonte Piet binnen. Afgelopen week was dat anders: er kwamen 27 vogels binnen met verschijnselen van vogelgriep. Drie daarvan zijn onderzocht door de NVWA, daaruit bleek gisteren dat deze vogels alle drie besmet waren met het virus.

Door de snelle toestroom van zieke vogels raakt de ploeg vrijwilligers overbelast. De vogels zijn er meestal zo slecht aan toe dat er geen andere optie is dan euthanasie. Dat zorgt ervoor dat de vrijwilligers niet alleen fysiek hun handen vol hebben aan de vogels, maar dat deze periode ook mentaal zwaar is. Vrijwilligers haken af, waardoor de ploeg - die vanwege corona al gekrompen was - kleiner wordt.

De wildopvang besluit daarom om geen vogels meer op te vangen die gevoelig zijn voor vogelgriep. Het gaat hierbij onder andere om watervogels, zoals zwanen, ganzen en eenden.

Lees in dit artikel meer over de uitbraak van vogelgriep in West-Friesland: