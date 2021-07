Wildopvang de Bonte Piet overspoeld met dieren: "Dit trekken we niet de hele zomer"

Wildopvang de Bonte Piet uit Midwoud kan de enorme toestroom van dieren amper aan. Nu al ligt het aantal vele malen hoger dan in dezelfde periode in 2020; toen al een recordjaar. En dus zijn er dringend extra vrijwilligers nodig.

"Dit trekken we niet de hele zomer", vertelt medewerker Andra Minnema van de Bonte Piet. De grens van de 3.000 opgevangen dieren is nu al bereikt. Vorig jaar gebeurde dat pas vijf weken later. "Het gaat ook niet om één specifieke diersoort, het zijn er over de hele breedte gewoon heel veel."

"Het enige wat we niet willen doen, is dieren weigeren"

"We hebben een super goed team, en lopen allemaal een stapje harder", aldus Andra. Maar dat houdt een keer op. "Maar we zijn een dierenziekenhuis. Het enige wat we niet willen doen, is dieren weigeren."

Dieren opvangen neemt jaarlijks toe

De toenemende drukte is al een aantal jaren aan de gang en geldt bij meer dierenopvangcentra in de provincie. De Bonte Piet heeft nu al net zoveel dieren opgevangen als in heel 2018. En waar bijvoorbeeld egels in het verleden pas in het najaar kwamen, worden ze nu het hele jaar door binnengebracht. "Voorheen hadden we meerdere malen per jaar rustige periodes. Nu was dat eigenlijk alleen even in januari."

Volgens Andra heeft de groei meerdere oorzaken. In eerste instantie vooral klimaatverandering. Daar kwam dit jaar nog een koud voorjaar bij. "Ook zitten mensen door corona meer thuis, daardoor zien ze ook meer. Al krijgen we ook wel dieren binnen die beter niet gebracht hadden kunnen worden." Het advies is dan ook altijd om eerst te bellen met de dierenopvang, voordat je een dier oppakt.

Kleiner leefgebied voor dieren

Een ander groot probleem is het steeds kleiner wordende leefgebied voor dieren. "In de Wieringermeer worden bijvoorbeeld veel datacenters gebouwd. Dat was weiland, natuurgebied en is nu allemaal fabriek. En daar kunnen de vogels, egels en hazen niet zoveel mee."

Mensen die graag willen meewerken als vrijwilliger kunnen een mail sturen naar: [email protected] of anders bellen met 0229-591856.