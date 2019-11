Volle bak bij dierenopvang Bonte Piet: aantal egels in een jaar verdubbeld

MIDWOUD - "We hebben vorige week een bizar drukke week gehad, want er kwamen toen gemiddeld vier egels per dag binnen", vertelt Andra Minnema, assistent beheerder bij vogel- en dierenopvang Bonte Piet. Vergeleken met vorig jaar zijn er dubbel zoveel egels in de opvang. De vrijwilligers hebben er hun handen vol aan.

De Bonte Piet is momenteel het onderkomen van ruim honderd egels. Veel meer dan vorig jaar, want toen waren er in deze tijd 45. De reden van de stijging bij Bonte Piet is volgens Minnema moeilijk te verklaren. Tellingen geven juist aan dat er steeds minder wilde egels zijn in Nederland. "Dat is lastig om te zeggen, worden er gewoon meer egels opgevangen of gaat het daadwerkelijk slechter met de egels?", stelt Minnema zichzelf de vraag.

De groep vrijwilligers bij Bonte Piet moet flink de handen voor uit de mouwen steken voor de dieren. "Dat is zwaar. We doen het dubbele aantal werk met hetzelfde aantal vrijwilligers, daardoor maken we langere uren per dag en de druk op vrijwilligers wordt ook gewoon groter", aldus Minnema. "We hebben gemiddeld acht mensen nodig op een dag, maar we doen op dit moment met minder."

Terug de natuur in

Verblijven schoonmaken, voeren, medicatie toedienen: de vrijwilligers verzorgen de veelal gewonde en verzwakte egels, zodat ze uiteindelijk weer terug de West-Friese natuur in kunnen.