Wildopvang De Bonte Piet blij met gulle gift voor de egeltjes

Eens in de zoveel tijd is er een gulle gever die een envelop langsbrengt bij Wildopvang De Bonte Piet in Midwoud. Op de envelop schrijft de gever 'voor de egeltjes'. De wildopvang zit vol met egeltjes en is de man erg dankbaar. "Het is een fijne verrassing van een erg betrokken iemand", zegt Wouter Koks, beheerde bij de wildopvang.

Wildopvang De Bonte Piet

Dit jaar heeft De Bonte Piet al meer dan 300 egeltjes opgevangen, dus het geld kunnen ze wel gebruiken. "Het egelverblijf is pas vernieuwd en als het zo doorgaat, moeten we het verblijf misschien wel uitbreiden. Dan komt zo'n gift goed van pas", vertelt Kok. "Ook kunnen we er voer voor de egeltjes van kopen, voor onze huisgemaakte egelmix." Vorig jaar heeft de opvang 518 egeltjes opgevangen, met de herfst voor de deur staat de teller nu al op meer dan 300. "Als we er nu al zo veel hebben, is dat meer dan ooit", zegt de beheerder. Volgens Kok is de toename aan egeltjes die opgevangen moeten worden vooral te wijden aan de krimp van hun leefgebied. "Ook zijn er steeds meer tuinen met alleen maar steen en zijn er door klimaatverandering minder insecten voor de egels om te eten." Bekijk hieronder hoe de egeltjes poseren met de gulle gift. Tekst gaat door onder de foto's.

"Mensen bellen en vragen wat ze met een gewonde egel moeten doen, of brengen ze hierheen. Als je overdag een egeltje ziet lopen, weet je eigenlijk al dat hij niet gezond is", zegt Kok. "Er worden soms wel tien egeltjes per dag binnengebracht en het seizoen is eigenlijk pas net begonnen." Er zitten op het moment veel dieren in de opvang en in de toekomst wil De Bonte Piet misschien wel uitbreiden. "En dan zijn we heel blij met zo iemand!"

