Dierenopvang Tuitjenhorn stopt er mee: "30.000 dieren een nieuw huis gegeven"

In 1985 begon Stronk als beheerder van de opvang in Tuitjenhorn. Het pand werd tot die tijd gebruikt als bordeel Maison d'Amour en stond er vervallen bij. "Het was een 'huis van plezier' waar veel meisjes werkten. Er was een paar keer brand gesticht door omwonenden. De dierenbescherming kocht het en wilde er een tijdelijk locatie van maken voor een jaar of tien", vertelt Lettie Stronk met een lach. Het werden er namelijk 37. "Ik heb er ook nog twintig jaar gewoond."

Twee jaar na de opening sloot Christl Rodink zich aan bij Stronk. Ze had de dierenliefde van huis uit meegekregen. "Er zijn oude filmpjes waarop ik speel met grote Boxers. Ik ben altijd gek op honden geweest."

Volgens hun eigen berekening hebben ze in al die jaren zo'n 30.000 dieren een nieuw huis gegeven. En daar zat van alles tussen. "We hebben een loslopende koe opgevangen, geiten, hangbuikzwijntjes die waren gevonden bij Amsterdam. Maar ook een schorpioen. Er zitten heel veel dieren tussen die je nooit meer vergeet."

Gratie

"We hebben Max gehad. Dat was een Duitse herder die we moesten laten inslapen omdat hij schapen gepakt had", zegt Lettie Stronk. "Toen hebben we via een brief om gratie gevraagd aan koningin Beatrix en dat heeft hij toen ook gekregen. Hij ging op heropvoedingscursus en mocht weer geadopteerd worden."

In die bijna 40 jaar is er een hoop veranderd, vindt Rodink. Het publiek is misschien scherper op dierenwelzijn geworden, maar ze hebben er zelf ook een hoop aan moeten doen. "Het was vroeger zo dat toerisen huisdieren achterlieten op de bungalowparken langs de kust. Of ze voerden weggelopen boerderijkatten. De parkbeheerders schoten die dieren aan het eind van het seizoen allemaal dood. We hebben flink moeten praten om dat te veranderen en de katten bijvoorbeeld te steriliseren."

Einde

De vrouwen zijn blij dat de Dierenbescherming de opvang van dieren in de regio op zich gaat nemen, maar ze zullen het werk wel gaan missen. "Je bent 24 uur per dag in de weer. Het werk kan altijd doorgaan en dat zal ik wel gaan missen, dat de telefoon niet meer elk moment kan gaan", zegt Christl Rodink.

"Het wordt zeker afkicken. We gaan hier nog schoonmaken en spullen overdragen aan de Dierenbescherming", zegt Lettie Stronk. "Maar voor mij is het dan goed. Ik heb mijn best gedaan voor heel veel dieren."