Drukte bij dierenopvang houdt maar niet op: "Willi viert hier al zijn derde kerst"

TUITJENHORN - Ook rond de kerstdagen is het nog keihard werken voor tientallen vrijwilligers bij dierenopvang Schagen Hollands Kroon. "Normaal gesproken kunnen we nu juist mooi de hokken grondig schoonmaken", vertelt beheerder Lettie Stronk. Dat zit er nu nog niet in."

"Vorig jaar hadden we rond deze tijd van het jaar zo'n drie konijnen, dat zijn er nu 21." Op de vraag hoe het komt dat het zo druk blijft, heeft Lettie geen antwoord. "Het leek de laatste jaren juist rustiger te worden, maar dit jaar was compleet anders."

Derde kerst voor Willi

Willi, een vijfjarige Stafford-mix, is misschien wel de 'verhondificatie' van de drukte. Aankomende kerst viert hij zijn derde kerst in de dierenopvang. Vanuit Spanje werd Willi met een vriendinnetje overgevlogen, want er was plek zat. Nu zou er nooit plaats voor hem geweest zijn.

Het ras waartoe Willi 'deels' behoort is niet populair in Nederland. Volgens Lettie is dat dan ook één van de redenen dat hij nog geen nieuw baasje gevonden heeft. "Veel mensen denken dat Staffords per definitie agressief zijn, maar Willi wil juist graag bij je op schoot knuffelen." Al wordt er niet ontkend dat Willie een eigenaar nodig heeft die tegen een stootje kan. De vijfjarige Spanjaard houdt van stoeien, maar doet volgens Lettie geen vlieg kwaad.

Benieuwd naar meer info over Willi? Klik hier dan op de link naar de website van de dierenopvang.