Gedetineerden trainen asielhonden: "Je krijgt enorm veel liefde van zo'n dier en dat kun je hier wel gebruiken"

HEERHUGOWAARD - Ze zitten allebei achter de tralies: de één in een asiel en de ander in de gevangenis. Twee keer in de week komen ze bij elkaar om samen te trainen. In de gevangenis in Heerhugowaard worden moeilijk plaatsbare honden door gedetineerden onder handen genomen. En dat is een succes. "De gedetineerden doen het fantastisch. Juist omdat ze zich in kunnen leven in de situatie van de honden zijn ze enorm betrokken."