Sluiting dierenasiel Tuitjenhorn door uitblijven nieuwe regionaal dierencentrum

Het dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn sluit eind van dit jaar. Het pand aan de Ambachtsdijk is te oud om nog verder door te kunnen, zowel voor het personeel en vrijwilligers als voor de opvang van de dieren, laat het asiel weten. De dierenopvang wacht al jaren vergeefs op de komst van een nieuw regionaal dieren opvangcentrum. "Het is niet verantwoord om nog langer door te gaan."

"We hebben het pand in 1985 aangekocht. Dat zou voor tien jaar zijn. Vanaf 2004 zijn gemeenten al aan het onderhandelen en het zoeken naar een locatie voor een nieuw regionaal opvangcentrum. Dat is er nog steeds niet", zegt Lettie Stronk van de dierenopvang Tuitjenhorn. "Het is heel jammer dat het zo lang moet duren."

De dierenopvang in Tuitjenhorn is niet het enige centrum dat moet sluiten door het uitblijven van een regionaal opvangcentrum. Het dierentehuis in Alkmaar sloot in 2019 al de deuren, omdat het pand niet meer aan de eisen voldeed. Stronk: "Aanpassing aan het huidige pand is niet meer aan de orde; dat is het investeren niet meer waard. De vloer is verzakt, er zitten scheuren in de muren en we hebben ontzettend veel last van muizen."

Waar?

De regionale opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Heiloo, Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. Zij worstelen al ruim vijftien jaar met nieuwbouwplannen. Zo zou er een nieuw opvangcentrum komen aan de Kogendijk bij Bergen. Komende maand krijgen de gemeentebesturen een nieuw voorstel voorgelegd. Dat zou de eindfase moeten zijn en moet de bouw eindelijk kunnen beginnen.

"Wij weten ook nog niet waar het moet komen", zegt Lettie Stronk van de dierenopvang Tuitjenhorn. "We nemen afscheid straks met gemengde gevoelens, ook omdat we al zo lang mee bezig zijn. We zijn heel benieuwd naar wat duidelijkheid en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt." Na december is het dierentehuis in Purmerend voorlopig de aangewezen locatie voor de opvang van zwerfdieren.