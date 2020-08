Dierenambulance zoekt met spoed opvang in de regio na sluiting dierenpension

AMSTELVEEN - De Dierenambulance Ronde Venen/Amstelland is met spoed op zoek naar vervangende opvang, centraal in de regio. De medewerkers rijden nu door heel Amstelland, Ronde Venen en Stichtse Vecht en dat is niet ideaal. Niet voor de dieren en niet voor de werkdruk.

Voor de coronacrisis vonden de dieren onderdak bij het Dierentehuis Amstelveen. Maar het pension is wat personeelsbezetting betreft zwaar getroffen door de coronacrisis en moest de deuren (tijdelijk) sluiten.

Lange rijtijden

De medewerkers van de dierenambulance zoeken daarom nu een stuk afgelegen land met daarop een schuur of een loods om katten en honden op te vangen. Nu zijn de hulpverleners aangewezen op de opvang in Hoofddorp en dat is vanwege de lange rijtijden niet altijd zinvol.

"Ik moest laatst 's nachts een hond ophalen van een eigenaar uit de Ronde Venen die was overleden. Die hond moet ik dan naar de opvang in Hoofddorp rijden, dat is niet ideaal," zegt Mirjam Bosman van de Dierenambulance.

'Genoeg timmermannen'

De Dierenambulance stelt geen bijzondere eisen aan de loods of schuur. Alleen een stuk land waar de honden vrij kunnen rennen. "En we hebben genoeg timmermannen die er iets moois van kunnen maken. En ook zo dat het aan alle eisen voor de opvang van de dieren voldoet."

In de toekomst hoopt Mirjam Bosman dat ze kunnen uitbreiden met een extra ruimte waar eigenaren afscheid kunnen nemen van hun overleden dier.