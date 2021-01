'Leenhonden' gevraagd bij asiel om avondklok te omzeilen: "Te zot voor woorden"

TUITJENHORN - "Of het dierenasiel ook honden uitleent?" Sinds de invoering van de avondklok komt die vraag meerdere keren per week langs bij de dierenopvang Schagen/Hollands Kroon. De aanvragers hopen op die manier 's avonds na negen uur alsnog de straat op te kunnen. Verbazing en verbijstering bij de medewerkers van de dierenopvang: "We kunnen daar kort over zijn. Het antwoord is: Nee!"

Meerdere asiels in Noord-Holland hebben de afgelopen weken een verzoek gekregen om een hond uit te lenen voor de ommetje in de avond, vertelt Christl Rodink van de dierenopvang in Tuitjenhorn. "Belachelijk! Het is niet alleen omdat we geen honden hebben, maar het is natuurlijk een zotte manier om onder de avondklok uit te komen. Je kunt dat een hond toch niet aandoen."

De dierenambulance brengt net een jonge kat binnen, maar afgezien van de Duitse herder Benz, is de dierenopvang in Tuitjenhorn nagenoeg leeg. Rodink vreest dat mensen niet goed hebben nagedacht over de zorg voor een dier. "Het is rustig, altijd fijn. Mensen hebben tijdens de lockdown waarschijnlijk meer tijd om aandacht aan hun dier te schenken. Maar we maken ons ook zorgen, want er zijn ook veel mensen die nu overhaast voor een hond kiezen. Straks, als we weer meer vrijheid krijgen vrezen we dat de asiels weer volstromen."

Trauma

Om zo weinig mogelijk mensen over de vloer te krijgen, doet de dierenopvang via internet bemiddeling in het herplaatsen van dieren. De eisen voor een nieuwe thuis zijn streng. "We maken nu al mee dat dieren al drie of vier bazen hebben gehad en nog niet eens een jaar oud zijn. Dan komen ze in een asiel met toch al de nodige trauma. Die plaats je niet zomaar even."

"Bezint eer je begint", zegt Christl Rodink nog maar eens. "Nu heb je misschien tijd voor je dier, maar als het straks minder wordt moet je daar ook een oplossing voor vinden."