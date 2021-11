Enkele vogels met vogelgriep bij De Bonte Piet, wildopvang gebruikt triagetent

Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud heeft net als vorig jaar te maken met vogels die binnenkomen met vogelgriepverschijnselen. Destijds bezweek de wildopvang bijna door de plotselinge grote aanwas van zieke vogels. Dit jaar komen er, ondanks de uitbraak van het vogelgriepvirus in Nederland, minder vogels binnen bij de dierenopvang.

Vorig jaar gingen alle alarmbellen af bij de wild- en vogelopvang in Midwoud. Door het heersende vogelgriepvirus kwamen er soms tientallen zieke vogels per week binnen bij de Bonte Piet.

Ook dit jaar heeft de dierenopvang een aantal vogels binnengekregen, die besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus. "Het is gelukkig niet zo explosief als vorig jaar", vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet aan NH Nieuws/WEEFF. "Ik denk dat er in de laatste twee weken maximaal tien vogels met het virus zijn binnengekomen."

Triagetent

Doordat het virus is geconstateerd bij vogels die bij de Bonte Piet zijn gebracht, is het voor bezoekers niet meer mogelijk om langs te gaan. Vrijwilligers van de dierenopvang kunnen uiteraard hun werk blijven doen.

Om vast te stellen of een binnengekomen vogel besmet is geraakt met het virus, heeft de Bonte Piet op het parkeerterrein een triagetent opgezet. "We hanteren nu een heel streng deurbeleid", legt Minnema uit. "Alle vogels die bij ons gebracht worden, worden in deze tent gecheckt. Als zij inderdaad besmet zijn, dan worden zij geëuthanaseerd. Egels en zoogdieren kunnen nog wel steeds naar binnen in de opvang. Daar hebben we het momenteel ook erg druk mee."

Risicolijst

Bepaalde soorten vogels staan door de uitbraak van het vogelgriepvirus in Nederland op een risicolijst. Vogels die op deze lijst staan, maar geen symptomen hebben als zij bij de Bonte Piet worden binnengebracht, worden in een aparte ruimte buiten de wildopvang verzorgd.

"Dat kan bijvoorbeeld een meeuw zijn die tegen een raam is gevlogen en daardoor gewond is geraakt", aldus Minnema, assistent-beheerder van de Bonte Piet. "Deze vogel staat bij ons op de risicolijst. Maar omdat we een andere reden hebben waarom het dier is binnengekomen, moeten we die uiteraard wel behandelen. Als blijkt dat het dier geen virusverschijnselen heeft, wordt die buiten in de behandelkamer verzorgd."