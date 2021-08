Egels steeds vaker gewond door robotgrasmaaiers: 'Zet ze 's nachts uit'

Wildopvang De Paddestoel in Den Helder waarschuwt voor het gebruik van robotgrasmaaiers als er egels in de buurt zijn. De opvang heeft al meerdere verminkte egels binnengekregen, schrijft mediapartner Regio Noordkop . "Helaas komt het steeds vaker voor", aldus medewerkster Ruth Kraak van De Paddestoel. "Laatst is er bij de opvang een egel overleden aan zijn verwondingen."

Kraak: “Egels vluchten niet, ze rollen zich namelijk op en blijven liggen, waardoor ze juist kwetsbaar zijn voor de grasmaaiers. Het is vooral dat mensen niet goed kijken wanneer ze gaan maaien. De egels verstoppen zich vaak in hoog gras, ze zijn klein en slecht zichtbaar, al helemaal voor de sensoren van robotmaaiers."

De wildopvang heeft een oplossing: “Het is het beste om van te voren te checken of er egels in het gras zitten en het gras niet te lang te laten groeien. Daarnaast is het van belang om de robotmaaiers ’s nachts, wanneer de egels actief zijn, uit te zetten", aldus Ruth Kraak.

Gelukkig is er ook weleens goed nieuws, vertelt Ruth. “Begin mei kwam er een egel bij ons met zware verwondingen, die binnenkort weer kan worden vrijgelaten. Hij is niet honderd procent hersteld, maar gelukkig wel goed genoeg.”