Volkstuinders bij Blekersveld tegen bouw hoge woontoren: "Meer schaduw, minder rust"

De volkstuinen van Buytentwist liggen ruim 75 jaar naast het Blekersveld in Overveen. Er zijn 110 tuinen, variërend van wat kleiner naar groot. Hetty Karman woont op tien minuten reisafstand van haar volkstuin. Ze is voorzitter van het bestuur en tuiniert er sinds 2016. "Het groeiseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober, maar ook in de overige maanden ben ik regelmatig op de tuin. Ik begin altijd met de tuinbonen. In de zomer groeien de courgettes en af en toe probeer ik eens wat nieuws", vertelt ze.

Tot rust komen

"Je bent er hier lekker even uit, je kan geestelijk tot rust komen. Je hoofd gewoon leegmaken. Dat hoor je ook van veel nieuwkomers", vervolgt Hetty. "De meeste tuinders wonen hier in de omgeving. Uit Bloemendaal, Haarlem en een enkeling uit Santpoort of Heemstede. "

