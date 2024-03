Tekort aan sociale woningen in Bloemendaal opgelost: hoge woontoren op Blekersveld

'Opschieten met nieuwe plekken voor woonwagens'

Toch werd er woensdagavond wel stilgestaan bij het lot van de woonwagenbewoners. De raad adviseert het college, op initiatief van de PvdA, om snel met een zogenaamde omgevingsvisie te komen, waarin ook nieuwe plaatsen voor woonwagens worden getekend.

Het college gaat daarmee akkoord, maar geeft wel aan dat de ruimte schaars is in Bloemendaal en de zoektocht moeilijk wordt. In juli of september is een eerste opzet voor de omgevingsvisie klaar. Dan moet de raad zich daarover buigen.

Archeologische bestemming

Omwonende Gert Valster van stichting Blekersveldgroen heeft ook zo zijn bedenkingen over de nieuw te bouwen woonflat. "Het is natuurlijk een moloch van een toren. Het kan zijn dat de gemeente zichzelf hiermee in de voet schiet. Er zit namelijk een archeologische bestemming op het terrein. Dan mag je niet dieper dan vijftig centimeter in de grond 'roeren'. Met zo'n hoge toren moet dat waarschijnlijk wel."

Valster denkt dat de gemeente met deze bouwplannen 'een steen in de vijver gooit'. “Ik verwacht dat de bewoners van de naastgelegen Kleverlaan zich nu ook laten horen. Die kijken nu op een weiland uit en straks op een enorme toren." De stichting sluit verdere juridische stappen over het proces niet uit.