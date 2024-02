Bloemendaal wil liever nieuwe sociale huurwoningen dan woonwagens

Het ziet ernaar uit dat de gemeente Bloemenaal geen steun verleent aan de uitbreidingsplannen van de woonwagenbewoners in Overveen. De bewoners willen het woonwagenkamp graag uitbreiden, maar het college wil daar liever tachtig sociale huurwoningen bouwen.

De raadsleden spraken gisteren voor het eerst over de plannen voor Blekersveld. In een zogenaamde ontwikkelvisie zijn vier schetsen getekend. Op één daarvan zijn vijf woonwagens geschetst, zodat het naastgelegen woonwagenkamp iets kan uitbreiden. Dora Vermanen, die op het kamp woonde en plaats heeft gemaakt voor haar dochters en hun kinderen, sprak de raadsleden nog even toe voor de vergadering. "We zitten nu opgepropt in de wagens. Vijf nieuwe plekken is eigenlijk nog weinig, we hebben er zestien nodig." Tekst loopt door na de foto.

Dora Vermanen en haar dochter Ashley - Foto: NH Media / Paul Tromp

Alleen Rob Slewe van de partij Zelfstandig Bloemendaal sprak zijn steun uit aan Dora en haar familie. "Zij wachten al meer dan dertig jaar op nieuwe plaatsen." De afgelopen jaren hebben Dora en de andere bewoners veel politici, inclusief burgemeesters, over de vloer gehad, maar dat leverde nooit wat op. Behalve een enkele loze belofte. Woningen in groen of helemaal groen? In Overveen zijn sociale huurwoningen hard nodig. De wachttijd bedraagt nu ruim tien jaar. Het aantal ligt nu ver onder de landelijke norm. De gemeente Bloemendaal hoopt dat leraren, ouderen en jongeren in de woningen op Blekersveld komen wonen. De Stichting Blekersveldgroen, een actiegroep van omwonenden, wil liever dat het veld blijft zoals het nu is: groen. "En als het al moet, dan zo min mogelijk bebouwing in het groen. Een mix van een derde middenhuur, een derde sociale huur en een derde duurdere woningen", aldus Stijn de Geus van Blekersveldgroen. Hij verwacht dat de bestuursrechter van de Raad van State zich nog over de procedure gaat buigen en het college zal terugfluiten. Tekst loopt door na de foto.

Blekersveld in Overveen - Foto: NH / Paul Tromp

Andere partijen willen nog niet hardop een keuze maken uit de vier varianten. De VVD wil bijvoorbeeld 'alleen bouwen bij voldoende draagvlak in de buurt'. Ze zijn het wel allemaal eens over één ding: de woningnood is hoog en Blekersveld zien ze als dé ideale locatie om de broodnodige woningen te bouwen. Maar hoeveel woningen het worden, dat blijft nog even onduidelijk. 'Klein Schalkwijk' De PvdA gaat mee met de keuze van het college. Hart voor Bloemendaal wil een grote woontoren op het veld laten bouwen. Volgens raadslid Marylies Roos zouden haar drie zoons daar maar al te graag in willen wonen. Liberaal Bloemendaal vreest dan voor een 'Klein Schalkwijk in Bloemendaal'. GroenLinks wil ook honderd procent sociale huur en komt tot de conclusie dat op de plek van één woonwagen acht woningen minder gebouwd kunnen worden. "En de grond is nou eenmaal schaars hier", aldus één van de raadsleden. Vanwege de vele insprekers kon het onderwerp niet volledig besproken worden. Volgende week dinsdag gaat de discussie over Blekersveld verder. Wethouder Gamri ging onlangs nog bij het woonwagenkamp op werkbezoek: