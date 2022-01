Bomenkap Blekersveld gaat door: "Dit doet pijn"

De gemeente Bloemendaal mag verder gaan met bomenkap op Blekersveld. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt, omdat het nog niet zeker is of er ook daadwerkelijk gebouwd mag gaan worden, maar de voorzieningsrechter verklaarde de bezwaren ongegrond. "Dit doet pijn", vertelt Stijn de Geus, één van de omwonenden. "Zeker de manier waarop."

De gemeente Bloemendaal gaat zo snel mogelijk beginnen met het kappen van de bomen op Blekersveld, om zo de grond klaar te maken voor sanering en uiteindelijk voor woningbouw. Voor het broedseizoen begint, moet het terrein kaal zijn. De Geus vindt het zeer spijtig, omdat het onomkeerbaar is.

"Het is onfatsoenlijk naar de burgers en belastingbetalers toe, want als er straks toch niet gebouwd mag worden, zit je met een hele dure kale vlakte waar je niks mee kan."

60 woningen

De gemeente heeft plannen om in totaal 60 woningen te bouwen voor statushouders en regulier woningzoekenden op de locatie Blekersveld. Dit tot groot ongenoegen van veel omwonenden, die al jaren bezig zijn om van het afgesloten stuk groen een openbaar parkje te maken.

Ze voelen zich buiten spel gezet door de gemeente Bloemendaal omdat er geen participatieproces is geweest. De Geus verwondert zich over de hele gang van zaken rondom het plan van de gemeente. "Het hele woningbouwplan is nog niet eens langs de gemeenteraad geweest. Als die tegenstemt, zit je met die kale grond. Het groen krijg je niet meer terug."

De bewoners hebben nog de mogelijkheid om een flink aantal vergunningen voor het project aan te vechten en zullen dit ook doen tot aan het hoogste rechtsorgaan, zo laten ze weten.