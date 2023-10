Woonwagenbewoners mengen zich ook in de strijd om een plek op Bloemendaals veld

Een groep woonwagenbewoners wil graag uitbreiden op het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst voor omwonenden. Er is al lange tijd een 'strijd' gaande om de invulling van het gebied.

Donderdagavond is het dan zover. Zoals beloofd gaat wethouder Attiya Gamri met omwonenden van Blekersveld in gesprek over wat de plannen van de gemeente zijn en hoe de omwonenden dat zelf voor zich zien. Het Bloemendaalse college wil graag maximaal 80 sociale huurwoningen op het terrein bouwen. Maar een deel van de omwonenden ziet dat niet zitten.

Ze geeft aan dat er veel nieuwe sociale huurwoningen bij moeten komen in Overveen. "Dat is nu peanuts. Ik ken mensen die al meer dan tien jaar op de wachtlijst staan", vertelt ze. Ze noemt juffen, meesters, ouderen en jongeren als mogelijke nieuwe bewoners van de nog te bouwen woningen.

Een groep van zo'n dertig aanwezigen, waaronder enkele raadsleden, verzamelt zich in de zaal van het stadhuis. Wethouder Gamri neemt het woord. Ze wil graag alle ideeën aanhoren en die dan weer meenemen in de uitwerking van het plan.

De aanwezigen wordt gevraagd om boven naar een apart zaaltje te gaan. Daar vinden de gesprekken in groepjes plaats. Enkele aanwezigen zijn daar niet blij mee. "Waarom niet hier gezamenlijk gedachten met elkaar uitwisselen? Heel jammer dit!"

Onder de aanwezigen zijn direct omwonenden, raadsleden en enkele bewoners van Oldenhove, dat naast Blekersveld ligt. Daar zijn veel statushouders gehuisvest. Drie Syrische vrienden lopen vertwijfeld rond. "We don't speak Dutch. We just want some information about the project", vertelt één.

Hun kamp, met zeven wagens, ligt naast Blekersveld. "We wonen al 38 jaar in Bloemendaal met onze kinderen en nu ook kleinkinderen. Het zijn hele grote gezinnen. We kunnen geen extra plek in Bloemendaal krijgen, omdat we hier niet worden erkend. Ik woon nu in een huis, omdat ik mijn plaats aan mijn dochter heb gegeven", legt Dora uit. Maar in een 'gewoon' huis wonen, daar gruwelen ze van. "Dat staat te ver weg van onze cultuur."

Vijf jaar geleden deden ze een aanvraag voor nieuwe staanplaatsen. "Die werden eerst goedgekeurd door de gemeente en later weer niet. Geen ruimte en geen geld was het argument. Dat lijkt er nu dus wel te zijn. We willen heel graag die nieuwe staanplaatsen en met onze familie samenblijven. En daarom zijn we hier", aldus Dora.

