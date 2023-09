Omwonenden krijgen alle ruimte om mee te denken over woningbouw op Blekersveld

Omwonenden van het nu nog braakliggende terrein Blekersveld in Overveen mogen binnenkort meepraten en hun ideeën inleveren over de invulling van het gebied. Het college wil daar vooralsnog tachtig sociale huurwoningen bouwen en bracht de buurt daar onlangs van op de hoogte. Die voelt zich echter voor het blok gezet.

Wethouder Gamri belooft de raad dat omwonenden nog steeds 'alle ruimte krijgen' om mee te praten over de invulling van het gebied. Een deel van de omwonenden is tegen de tachtig sociale huurwoningen, omdat dat de druk op het dorp te veel zou vergroten. Ook willen ze weten voor welke doelgroep(en) de woningen worden gebouwd.

Serieus

De VVD wil dat Gamri het gesprek open ingaat met de omwonenden en het plan van de tachtig woningen loslaat. Het lastige is dat ook de raad, voordat de coalitie klapte, met een meerderheid had gestemd vóór dit plan. Onder de nieuwe coalitie wilde een meerderheid het plan weer terugtrekken via een motie, omdat de buurt niet bij de plannen betrokken werd. Die motie werd ook aangenomen.

Gamri stelt dat ze die motie nu niet naast zich neerlegt en de buurt wel degelijk serieus neemt. Maar ze zegt ook dat 'er niks mis mee is dat het college een idee heeft en dat dan meeneemt naar het gesprek met de omwonenden.' Bovendien zou het ook juridisch lastig zijn om het plan van de tachtig woningen ineens van tafel te vegen.

Meerderde scenario's

Mocht de buurt een heel ander scenario voorstellen voor Blekersveld, dan is het aan de raad om zich daar later over te buigen. Gamri hoopt meerdere scenario's over te houden aan het gesprek met de omwonenden.

