Rechtszaak na rechtszaak dreigt: "Bebouwing op Blekersveld in Overveen kan jaren duren"

Het komt er in het kort op neer dat het bestemmingsplan van 'groen' naar 'woningbouw' moet veranderen voor er überhaupt gebouwd kan worden. De stichting had kritiek op de planvorming en de gemeente had daar binnen een bepaalde periode op moeten reageren. Dat gebeurde niet. Toen stapte de stichting naar de rechter. Met succes dus.

"We zijn blij met deze uitspraak. Het is het zoveelste foutje tijdens deze hele procedure", vertelt Gert Valster van stichting Blekersveldgroen. "In het verleden zijn namelijk al meer fouten gemaakt, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor het kappen van bomen."

'Ambtelijke sabotage'

Valster vermoedt dat de gemeente bewust niet heeft gereageerd op de kritiek van de omwonenden om 'de boel te traineren'. "Na 1 januari is de landelijke wetgeving namelijk veranderd en de gemeente denkt dat ze dan makkelijker zaken kan regelen en niet meer op onze kritiek hoeft te reageren. De democratie wordt op deze manier verkracht. Het is ambtelijke sabotage."

