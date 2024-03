Woonwagenbewoners dreigen met rechter: "Ze schenden onze rechten"

Na een paar minuten vertrekken ze naar binnen. Daar vindt om acht uur een vergadering plaats. Voor de tweede keer gaan lokale politici daar met elkaar in discussie over de invulling van het Blekersveld. Het college wil daar het liefste tachtig sociale huurwoningen bouwen. Daar is namelijk een groot tekort aan in Overveen. Jongeren, ouderen, agenten en onderwijzers zouden daar dan kunnen wonen.

'Liefst zestien woonwagens erbij'

Maar er bestaat óók een schets waar vijf woonwagens op zijn ingetekend. Die is gemaakt na een gesprek tussen wethouder Gamri en de woonwagenbewoners. Zij willen graag op Blekersveld uitbreiden, omdat ze ernaast wonen en nu ruimte tekort komen. "We hebben vijf wagens, maar we hebben er uiteindelijk zestien nodig", vertelt Dora.

Zij is inmiddels, tot haar teleurstelling, verhuisd naar een andere woning. Om plaats te maken voor haar dochters en hun kinderen. Want het liefst blijft de familie bij elkaar wonen, zoals gebruikelijk is op woonwagenkampen.

Tekst loopt door na de foto.