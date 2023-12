Dora woont noodgedwongen in een huis: "Mijn dochters wonen in mijn woonwagen"

Sociale huur, seniorenwoningen, luxe villa's of toch woonwagens? Het braakliggende terrein Blekersveld in Overveen houdt de gemoederen nog steeds bezig. Na een informatiebijeenkomst bleek dat aangrenzende woonwagenbewoners graag willen uitbreiden naar dit veld omdat ze meer dan zestig jaar geen extra wagens mochten bouwen.

Dora Vermanen (53) heeft een zoon en drie dochters, die inmiddels ook weer kinderen hebben. Vanwege hun woonwagencultuur zou Dora het liefst op hetzelfde kamp wonen als twee van haar dochters, zeker nu ze oma is. Maar dat is niet mogelijk.

Door zogenaamd 'uitsterfbeleid' mochten woonwagenbewoners jarenlang geen nieuwe woonwagens bouwen. Hierdoor verblijven nieuwe generaties noodgedwongen bij hun ouders of erger: wonen ouders met pijn in het hart in 'normale' huizen om ruimte te maken voor hun kinderen.

Om op die manier te leven, is het volgens haar niet mogelijk om in 'normale' huizen te wonen. Maar door jarenlang uitsterfbeleid van de overheid, was het illegaal om nieuwe wagens te bouwen. Sinds 2014 is de woonwagencultuur cultureel erfgoed en mag er wel gebouwd worden, maar gemeenten worstelen met de vraag waar ze ruimte kunnen bieden aan extra woonwagens.

"Ik wil mijn kinderen onze woonwagencultuur meegeven. Dat vind ik belangrijk. Die cultuur betekent dat wij leven als een familie. We helpen elkaar en zijn altijd met elkaar bezig. Daar hoort ook bij dat we samen op een kamp wonen", aldus Dora Vermanen.

Toch wilde wethouders Attiya Gamri graag eens weten hoe het nu precies zit met de woonwagenbewoners en hun wensen. "Ik was er even stil van toen ik hoorde dat zij zestien woonwagens nodig hebben", vertelt ze na het bezoek. "Ik wist niet dat de behoefte zo groot was. Ik ben blij dat ik naar hun verhaal heb geluisterd. Ik ga dan ook mijn best doen, om iets voor hen te kunnen betekenen."

Of er nu daadwerkelijk nieuwe woonwagen komen, is de vraag. Maar Dora was voorzichtig positief. "Ik heb het idee dat de wethouder betrokken is met ons. Dus laten we hopen dat er na zestig jaar woonwagens gebouwd kunnen worden en dat ik weer terug naar mijn wagen kan."