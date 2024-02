Krijgt Ashley haar woonwagen op Blekersveld in Overveen? "Het is fifty-fifty"

Als het aan het Bloemendaalse college ligt, komt er honderd procent sociale woningbouw op Blekersveld in Overveen. Op de eerste ruwe schetsen (de ontwikkelvisie) staan tachtig woningen ingetekend. Waardoor er voor het naastgelegen woonwagenkamp geen mogelijkheid meer is tot uitbreiding. Dan is er dus geen plaats voor Ashley van Houten en haar familie.

"Het is 'fifty-fifty' voor ons gevoel", vertelt Ashley. Ze is naar één van de laatste bijeenkomsten voor omwonenden geweest. "Er werden niet vier, maar drie plannen getoond. Eén daarvan was inderdaad met tachtig sociale huurwoningen en een ander met minder woningen samen met een aantal woonwagens. Een derde plan was met hoogbouw."

Ashley heeft tijdens de bijeenkomst overigens geen vierde variant gezien. Dat zou een variant moeten zijn met 25 procent middenhuur/vrije sectorhuur en 75 procent sociale huurwoningen. Ook in totaal tachtig woningen.

"De aanwezigen mochten stickers plakken op hun voorkeursvariant en die met de woonwagens had meer stickers dan de variant met tachtig sociale huurwoningen. Ik denk omdat de gebouwen dan minder hoog zijn en er meer groen is. Dat was dus positief", vertelt Ashley.

"Iemand stelde nog voor dat we dan ook in de sociale huurwoningen konden gaan wonen. Dat willen we liever niet. We willen wonen zoals we nu wonen. Ik snap dat dat voor sommige mensen nou eenmaal moeilijk te begrijpen is."

Positief over houding gemeente

Ashley is positief over de gesprekken met de gemeente. "Ze zijn inmiddels twee keer bij ons geweest. Ze houden ons goed op de hoogte. Maar we moeten het allemaal nog zien, daarna geloven we het pas. In 2018 kwam de burgemeester ook langs en beloofde van alles, maar daar kwam niets van terecht."

