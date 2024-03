Buren van Blekersveld in Overveen willen niet uitkijken op hoge woontoren: "Echt waanzin"

Justus kijkt vanaf zijn huis uit over het Blekersveld. Zijn vrouw doet de deur naar het balkon open en het geluid van het verkeer op de Westelijke Randweg komt een stuk harder naar binnen. "Het is nu groen, maar het was vroeger nog veel groener. Ze hebben, vanwege de vervuilde grond, een paar honderd bomen gekapt. Die bomen vormden toen een buffer tegen het geluid van de Randweg", vertelt Justus.

Hij heeft van de mogelijke bouw van de toren gehoord. "Het is echt een beetje lachwekkend. Het moet een 'iconisch gebouw' worden. Maar ik zie het als een vlag op een modderschuit. En ook als horizonvervuiling. Het is totaal niet realistisch." Hij houdt ook een website bij over de ontwikkelingen rond zijn 'achtertuin'.

Tekst loopt door na de foto.