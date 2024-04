Het Blekersveld in Overveen maakte ooit deel uit van wereldberoemd 'witwasproces'

De gemeente Bloemendaal heeft een aantal gebouwen van de blekerij van de familie Gehrels geschonken aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar kunnen bezoekers nog steeds uitleg krijgen over het bleekproces.

"Dat is op zich best jammer, want het is de enige nog overgebleven blekerij uit die tijd", vertelt Van Setten. "Eigenlijk zou er in Overveen een dergelijk gebouw moeten komen, waar we ook een museum van zouden kunnen maken."

Blauwselfabriek

Aan het eind van de negentiende eeuw was het gedaan met de meeste blekerijen en wasserijen. Veel eigenaren stapten over op de lucratievere bollenteelt. "Ik weet dat later, op de locatie van het huidige Blekersveld, ook nog een blauwselfabriek heeft gestaan." De heer Googel was daar de directeur van. Ook blauwsel, gemaakt van kobalt, werd in blekerijen gebruikt. "Googel is onder meer grondlegger van het Nederlandse belastingsysteem en heeft zijn spaarcenten in de fabriek gestopt", legt Van Setten uit.

