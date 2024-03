Mark Verheijen nieuwe waarnemend burgemeester van Wijdemeren

Verheijen vervangt Aptroot per 1 april. Dat Aptroot op 31 maart zou stoppen, was al bekend toen hij werd beëdigd. Aptroot verving in september 2023 burgemeester Crys Larson, die op medisch advies haar functie heeft neergelegd. Larson is op dit moment nog niet voldoende hersteld om haar taken als burgemeester weer op te pakken.

Politieke loopbaan

Verheijen heeft een lange loopbaan in de lokale, provinciale en landelijke politiek. Hij begon zijn politieke carrière in 1998 als gemeenteraadslid van de Limburgse gemeente Grubbenvorst. Daarna is hij gemeenteraadslid en uiteindelijk wethouder van de gemeente Venlo geworden. Dit werk combineerde hij met een functie als lid van de Provinciale Staten van Limburg. Later werd hij ook gedeputeerde van de provincie Limburg.

In 2012 verruilde hij Limburg voor Den Haag. Daar was hij tot 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. Maar in 2018 keerde hij terug naar Venlo om weer gemeenteraadslid te worden.

Dit is niet de eerste keer dat Verheijen waarnemend burgemeester is. In 2023 was hij dit al in de gemeente Etten-Leur.

Fusie

De gemeente kan momenteel niet zonder burgemeester, omdat Wijdemeren op het punt staat zichzelf op te heffen en op zoek is naar meest geschikte fusiepartner. Per 1 januari 2027 wil de gemeente zich aansluiten bij een van de buurgemeenten.

Zodra het fusiebesluit is genomen, speelt de waarnemend burgemeester van Wijdemeren een belangrijke rol in de vervolgstappen. Zo moet hij de verkennende en later verdiepende gesprekken gaan voeren met mogelijke fusiepartners.