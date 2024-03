Wijdemeren zoekt nieuwe waarnemend burgemeester: Charlie Aptroot vertrekt

Al bij het aantreden van Aptroot was duidelijk dat hij het burgemeesterschap tot 31 maart zou overnemen. Aan het eind van de maand zit zijn werk er daarom op. Omdat ook Larson haar werk nog niet kan hervatten gaat de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk op zoek naar een nieuwe waarnemend burgemeester.

Van Dijk zal hierover deze maand met fractievoorzitters in overleg gaan. Naar verwachting kan er vanaf 1 april een nieuwe waarnemend burgmeester benoemd worden.

Fusieplannen

De gemeente kan momenteel niet zonder burgemeester, omdat Wijdemeren op het punt staat zichzelf op te heffen en al snel een zoektocht begint naar de meest geschikte fusiepartner. Per 1 januari 2027 wil de gemeente zich aansluiten bij een van de buurgemeenten.

Zodra het fusiebesluit is genomen, speelt de burgemeester van Wijdemeren een zeer belangrijke rol in de vervolgstappen. Zo is dit de persoon die de verkennende en later verdiepende gesprekken moet gaan voeren met mogelijke fusiepartners, waaronder Hilversum