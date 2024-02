Wijdemeren blijft in Noord-Holland na duidelijke fusie-nee van Stichtse Vecht

"Stichtse Vecht heeft gezegd dat zij geen fusiepartner wil zijn. Verder wensen ze ons veel succes. Dat besluit respecteren we. Ik ben blij dat ze snel een besluit hebben genomen. Voor ons jammer dat er één mogelijke partner afvalt, maar we blijven prettige buren van elkaar", zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Wijdemeren.

Met veel belangstelling heeft hij de politieke discussie gevolgd bij de buren in de provincie Utrecht. Maar in Stichtse Vecht is geen draagvlak voor een nieuwe fusie. De gemeente bestaat zelf pas sinds 2011, toen Breukelen, Loenen en Maarssen onder dezelfde vlag verder gingen. Om nu nog eens een slag groter te gaan, is niet in het belang van de gemeente en haar inwoners, zo geeft Aptroot door.

Grenscorrectie

Ook voor een gemeentelijke grenscorrectie voelen ze in Stichtse Vecht niets. Zo zou Breukeleveen bijvoorbeeld bij die gemeente kunnen gaan behoren. Maar ook daarop is het antwoord: nee, bedankt.

Stichtse Vecht was een gemeente waar veel Wijdemeerders wel mee zouden willen fuseren. Nu blijven er nog twee mogelijke fusiepartners over: Hilversum en Gooise Meren. Of een samengaan met één van de twee, beide of toch zelfstandig doorgaan als er onvoldoende draagvlak is voor een fusie is het al wel zeker dat Wijdemeren onderdeel blijft van het Gooi en dus ook van de provincie Noord-Holland.

Haalbare streefdatum

En zoals zo vaak heeft ieder nadeel ook zijn voordeel. De streefdatum van 1 januari 2027 blijft nu haalbaar, want Wijdemeren of dorpskernen gaan geen onderdeel zijn van de provincie Utrecht. Dat proces had geheid tot vertraging geleid.