Gooise Meren gaat fusiegesprek aan met Wijdemeren, maar wil pas later besluiten

Als de buurman in nood bij je aanklopt, dan doe je natuurlijk altijd open. Zo staat politiek Gooise Meren tegenover het verzoek van Wijdemeren om eens te praten over de mogelijkheid tot een gemeentelijke samenvoeging.

Wijdemeren kan het hoofd steeds moeilijker boven water houden. Financieel stond het tot begin dit jaar onder toezicht van de provincie Noord-Holland, omdat de begroting niet sluitend was. Daarnaast lukt het steeds minder goed om te voldoen aan alle taken en opgaven die de landelijke overheid bij gemeenten neerlegt. Daarom besloot de gemeenteraad van Wijdemeren oktober vorig jaar dat een fusie de beste optie is.

Alle partijen in Gooise Meren zijn bereid om het gesprek aan te gaan, om af te tasten en een indruk te krijgen wat de situatie nu exact is en welke gevolgen een mogelijke fusie hebben voor de inwoners. Naast praten met de buurman, verwacht de raad van Gooise Meren dat er veel feiten en informatie aan het licht komen uit verschillende onderzoeken, zodat er uiteindelijk een besluit kan vallen of Gooise Meren een geschikte fusiekandidaat is.

Mitsen en maren

Maar het hele proces moet wel zorgvuldig, want het hele plan is complex en bovenal gevoelig. "We starten een oriënterend onderzoek naar alle mitsen maren en allerlei gevolgen en consequenties. Wat kunnen de gevolgen zijn van een fusie? Niets meer en niets minder.

Eerst de feiten presenteren", aldus PvdA-fractievoorzitter Rolien Bekkema.