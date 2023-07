Ook Hilversum bereid om te praten met Wijdemeren over mogelijke fusie

Na Gooise Meren is ook Hilversum bereid om met Wijdemeren te praten over een eventuele fusie tussen beide gemeenten. De bestuurders van de mediastad zeggen dat de 'gespreksbal' in de hoek ligt van de buren. Ze wachten na oktober af of ze een uitnodiging krijgen voor een gesprek.

Foto: Vranzvanmaaren, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hilversum wacht netjes op haar beurt. In Wijdemeren is nog maar net besloten om de gemeente op te heffen en op te laten gaan in een nieuwe gemeente; het liefst al per 1 januari 2026. Voordat Wijdemeren gaat kijken naar een geschikte fusiepartner willen de huidige bestuurders eerst van inwoners, ondernemers en organisaties horen wat belangrijk is voor de toekomst en de verschillende dorpskernen. Momenteel is de gemeente druk bezig met ophalen van deze informatie. Pas na het zomerreces is deze klus klaar. In oktober moet duidelijk zijn wat de wensen zijn en is het aan de Wijdemeerse politiek om hier een klap op te geven. Hierna begint de spreekwoordelijke fusiestoelendans met belangstellende buurgemeenten. Krachtige regio Naast Gooise Meren geeft nu ook het gemeentebestuur van Hilversum te kennen open te staan voor een oriënterend gesprek. De Hilversumse bestuurders vinden het belangrijk dat Wijdemeren onderdeel blijft van de Gooi en Vechtstreek. "Het mag duidelijk zijn dat een krachtige regio Gooi en Vechtstreek en krachtige inliggende gemeenten voor de toekomst en ontwikkeling van onze gemeente van belang zijn", meldt het Hilversumse college van burgemeester en wethouders in een brief.

Lees ook Gooi Gooise Meren staat zeker open voor fusiegesprek met buurman Wijdemeren