Wijdemeren neemt flinke financiële maatregelen om in zwarte cijfers te komen

Het college van Wijdemeren komt met een reeks flinke maatregelen om de begroting van aankomende jaren sluitend te krijgen. Dit in het kader van het zogenoemde Financieel Herstelplan. Zowel de inwoners als de recreanten zullen deze maatregelen voelen, "Maar als wij niets doen gaat er over ons beslist worden", zo luidt het argument van verantwoordelijk wethouder Gert Zagt.

De keuzes die het college maakt en voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad zijn fors. De nadruk ligt hierbij vooral op de openbare ruimte, natuur en recreatie. Dit Financieel Herstelplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin worden een aantal maatregelen genoemd die de gemeente financieel weer boven Jan moeten maken aangezien Wijdemeren onder toezicht van de provincie staat en er een fusie met een andere gemeente aankomt.

Te beginnen met de Onroerend Zaak Belasting (OZB) Deze zal jaarlijks met 5 procent stijgen exclusief inflatie. "Als we deze maatregelen niet nemen kan het zo zijn dat hier in één keer 30 procent bijkomt", waarschuwt Zagt.

Daarbij komt ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Op dit moment is die niet kostendekkend. Dat was in 2019 een bewuste keuze toen de OZB omhoog ging en Wijdemeren deze stijging wilde compenseren. Maar nu ziet het college geen andere optie dan deze te verhogen. Dit moet 1,6 miljoen per jaar opleveren.

Het zijn niet alleen maar de inwoners die dit zullen gaan merken. Ook bezoekers en recreanten van de gemeente zullen moeten meebetalen als het aan het college ligt. Hierbij moet gedacht worden aan toeristen- en forenzenbelasting maar ook aan parkeerbelasting en vaarvignetten. Naar deze optie wordt onderzoek gedaan. "We hebben veel te bieden en om dat op niveau te houden mogen we daar best een bijdrage voor vragen", zo zegt Zagt. Als ze dat aan de kust vragen, kun we dat hier ook, is de achterliggende gedachte.

Fusie

Al deze maatregelen hangen ook samen met de aanstaande fusie van Wijdemeren met een omliggende gemeenten. Wijdemeren staat namelijk toezicht van de provincie en bepaald daarmee de uitgaven. Herstel van bijvoorbeeld wegonderhoud is door de provincie tegengehouden. Daarom is het voor de gemeente van belang om zo snel mogelijk in de zwarte cijfers te staan.

Tekst gaat verder