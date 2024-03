Het rommelt weer in Zaanse gevangenis: verboden relaties en bewaarder mishandeld

Dit bevestigt Dienst Justitiële Inrichtingen na vragen van NH. Een woordvoerder noemt de relatie tussen de medewerkers en de gevangene 'uitermate kwalijk en ongehoord'.

Het zou gaan om een liefdesrelatie van één man met twee vrouwen. Dit wil DJI niet bevestigen. "Op grond van dit niet integer en laakbaar handelen is één van de twee op staande voet ontslagen. De andere medewerker was eerder al uit dienst gegaan na zelf ontslag te hebben genomen."

Dan de gewonde medewerkster: gisteren raakten twee gedetineerden met elkaar in gevecht, zo reageert een woordvoerder. "Personeel sloeg alarm en is tussen beiden gekomen. Daarbij is een medewerker in het gezicht geraakt door een gedetineerde."

In het ziekenhuis is geconstateerd dat de medewerkster een hersenschudding heeft, aldus DJI. Beide gedetineerden vervolgens in isolatie geplaatst.

Gisteren kwam de Zaanbajes al in het nieuws door de vervroegde vrijlating van een gedetineerde. De man had nog ruim een jaar achter de tralies moeten zitten. Vanmiddag bleek dat een verdachte in de grote overvalbende zaak gedurende zijn voorarrest hasj kon roken in dezelfde gevangenis.

Hersenschudding

De gevangenis in Westzaan is berucht. Het is de grootste van Nederland en afgelopen jaren in het nieuws vanwege de druk op personeel, binnengesmokkelde waar, het overlijden van gevangenen en het schandaal waarbij een rechtsbijstandsverlener was betrapt op het oraal bevredigen van een gevangene.