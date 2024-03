Blunder in Zaanse gevangenis: gedetineerde een jaar te vroeg op vrije voeten

Afgelopen 7 februari ontdekte de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling van het Openbaar Ministerie dat een gedetineerde in december ten onrechte is vrijgelaten. Zo bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na eerdere berichtgeving in De Telegraaf.

"We zijn door het OM op de hoogte gesteld door een fout in het informatiesysteem. De onterechte vrijlating is tweeledig: een menselijke (reken)fout en een beperking in het informatiesysteem."

Geen acuut gevaar

Op 21 december vorig jaar is de gedetineerde vrijgelaten, terwijl deze persoon nog 401 dagen achter de tralies had moet zitten. Het Justitieel Complex Zaanstad werd afgelopen februari door het Openbaar Ministerie op deze fout gewezen.

Wie de gedetineerde is, en waarom deze persoon een celstraf uitzit is vanwege privacy redenen niet bekend. Wel laat de woordvoerder weten dat er geen sprake is van een acuut gevaar voor de veiligheid. Omdat de gedetineerde niet vindbaar is voor de autoriteiten, is FastNL ingeschakeld de gedetineerde te vinden.

Als iemand te vroeg wordt vrijgelaten, moet iemand de resterende straf daarna weer uitzitten. Dat geldt volgens de woordvoerder ook voor de gedetineerde in kwestie.