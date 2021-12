Overleden gevangene is Felisinio (21): "Had met epilepsie nooit alleen op cel gemogen"

De gedetineerde die deze week in de Zaanse gevangenis overleed , is de 21-jarige Felisinio S. uit Amsterdam. Sinds dit voorjaar zat hij een celstraf van acht jaar uit voor het doodsteken van een man in Den Haag. Felisinio had epilepsie en stikte nadat hij zijn tong inslikte, vertelt zijn vader aan NH Nieuws. Omdat hij corona had, zat hij in zijn eentje in een cel. "Dit had nooit gemogen en nu ben ik mijn kind kwijt", zegt zijn vader.

In de nacht van maandag op dinsdag is Felisinio vanuit de gevangeniscel aan het bellen met een vriendin. Ineens hoort ze door de telefoon dat hij lijkt te stikken, blijkbaar heeft 'ie een epileptische aanval. In paniek belt ze naar het telefoonnummer van de bajes.

"Ze kreeg het ene na het andere keuzemenu en werd ook nog in de wacht gezet. Het was een drama", aldus de vader van Felisinio Felix Sambre. In de ochtend gaat zijn telefoon. "Toen ze hem vonden was hij al bewusteloos en na een half uur reanimeren gaven ze het op. Mijn zoon was dood."

Zijn zoon Felisinio, die vanaf dat hij elf maanden oud is bij hem woont in Amsterdam-West. Zijn zoon, die hij jarenlang door de regen naar school en sport brengt. Zijn zoon, een getalenteerde kickbokser met een topsportmentaliteit, die als knul van zestien indruk maakt op het podium in De Meervaart in Osdorp met zijn speech over gezonde voeding. Hij begeleidt dan al jongeren met afvallen, met zijn eigen broertje als trots voorbeeld.

Maar het is ook de zoon die laat pubert, populair wordt bij de meisjes, minder geliefd bij bepaalde jongens en volgens zijn vader een keer met een mes op z'n keel wordt bedreigd. Vanaf dan gaat hij ook een mes dragen. Aan het einde van de zomer van 2019, Felisinio is dan negentien jaar, begaat die zoon een gruwelijke daad.

Dood door twaalf messteken

De tiener is dan inmiddels vertrokken naar familie in Den Haag, waar hij - zo vertelt vader Felix - zijn wilde haren kwijt moest. Een paar uur voordat hij met een school een afspraak heeft voor zijn nieuwe opleiding - in de nacht van 27 augustus - spreekt Felisinio toch nog even via een datingapp af met een vrouw van in de twintig. Eenmaal aangekomen bij het huis aan de Uilenbomen doet niet zij, maar een 47-jarige man de deur open.

Uit artikelen van regionale media in Zuid-Holland blijkt dat die man zegt dat Felisinio niet welkom is, waarna er een gevecht ontstaat. Felisinio steekt de Hagenaar neer met het mes dat hij in zijn tasje draagt. "Ik bleef doorgaan tot hij minder kracht had", vertelt de in Amsterdam opgegroeide jongen daar later in de rechtszaal over. Buren horen hoe de man sterft aan tien steekwonden en zes snijletsels.