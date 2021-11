Grote corona-uitbraak in Zaanbajes: honderden gevangenen in lockdown

Meerdere afdelingen van Justitieel Complex Zaanstad zijn op dit moment in quarantaine vanwege coronabesmettingen onder gevangenen en personeel. Ongeveer 700 gevangenen moeten op hun afdeling blijven, mogen geen bezoek ontvangen of zitten de hele dag op hun cel. De Zaanbajes is op dit moment de gevangenis met relatief het hoogste aantal coronagevallen.

NH Nieuws / Marjorie Noë

Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na navraag aan NH Nieuws. Op dit moment zijn 37 van de zevenhonderd gevangenen in JCZ positief getest op corona. Het is niet duidelijk hoe het virus binnen de gevangenismuren is gekomen. De megagevangenis in Westzaan bestaat uit vijf clusters: noord, oost, zuid, west en het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Elk cluster heeft weer afdelingen, zes daarvan hebben op dit moment een afdelingsquarantaine. Dit protocol gaat in bij meerdere besmettingen op één afdeling. Gevangenen kunnen de afdeling niet verlaten, kunnen niet naar hun werk (arbeid) of meedoen aan activiteiten, zoals sport. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen. Ze kunnen wel recreëren, koken en luchten. Het personeel, de Penitentiair Inrichtingswerkers, van die afdeling dragen geen beschermde kleding, maar horen wel binnen hun afdeling te blijven. Opgesloten in hun cel Bij cluster oost is een hele afdeling tot en met 7 november in celquarantaine: alle gevangenen die daar zitten mogen hun cel dus niet uit, alleen om dagelijks een keer (alleen) te luchten. "Het is een ingrijpende maatregel, maar ook noodzakelijk om verder verspreiding te voorkomen", zegt woordvoerder Robert Meijer van de DJI tegen NH Nieuws.

Quote "Onze medewerkers doen hard hun best om de sfeer goed te houden. De situatie vraagt veel van ons personeel" Woordvoerder van DJI

Volgens hem is de sfeer op dit moment 'over het algemeen rustig' in de gevangenis. "Het gros van de gedetineerden hebben begrip voor de situatie. Ze zien het belang ervan voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Onze medewerkers doen hard hun best om de sfeer goed te houden. De situatie vraagt veel van ons personeel."

Vorige week had NH Nieuws een gesprek met directeur van de gevangenis Obe Veldman. Daarin zei hij dat de werkdruk in de gevangenis toeneemt, mede door agressie bij criminelen, minder personeel op méér gevangenen, maar ook door coronaprotocollen die gevolgd moeten worden. Lees het hele interview hier.

Een bron meldt dat ook meerdere collega's zich hebben ziek gemeld omdat ze positief getest zijn op corona. In algemene zin kon de woordvoerder bevestigen dat ook personeel van de gevangenissen weleens thuisblijven. De uitbraak van besmettingen zou ook hebben geleid tot een opnamestop. Dat betekent dat er geen nieuwe gevangenen worden aangenomen of verplaatst. Zo zouden verpleegkundigen geen avonddiensten hoeven te draaien omdat er geen 'nieuwe inkomers' zijn, aldus een bron. Volgens de DJI is daarvan op dit moment geen sprake. Het is niet de eerste keer dat er coronagevallen zijn in JCZ: in 2020 meldde NH Nieuws meermaals dat er (enkele) gevangenen positief waren getest. Toen moesten ook bepaalde afdelingen in lockdown. Vaccinatiegraad gevangenen De directeur van de gevangenis Obe Veldman schat in dat ongeveer dertig procent van de gevangenen is gevaccineerd. Dit zei hij eerder in gesprek met NH Nieuws. Officiële cijfers daarover zijn volgens de DJI niet bekend, omdat alleen gedetineerden die ín de gevangenis een vaccinatie hebben gekregen worden geregistreerd. Daarnaast is ook de in- en uitstroom 'groot'. Personeel van de bajes is niet verplicht om zich te vaccineren, maar dit wordt wel door de DJI geadviseerd.

Verantwoording Volgens richtlijnen van de GGD is er sprake van een 'uitbraak' als drie of meer personen die besmet zijn met corona aan elkaar te linken zijn. Hoewel de DJI die cijfers niet exact op orde had, spreekt een woordvoerder wel van een 'hoog aantal' besmettingen, veel meer dan op dit moment in andere gevangenissen relatief het geval is. "Er zijn op dit moment maar een klein aantal besmettingen in andere inrichtingen."