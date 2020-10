Tweede besmetting in Zaanse gevangenis, directie staat voor een raadsel

ZAANSTAD - "Het is een raadsel", zegt Josta van der Kooye. De directeur van het Justitieel Complex Zaanstad vertelt aan NH Nieuws dat er vandaag een tweede gedetineerde besmet is met het coronavirus. Hoe het binnen de muren van de gevangenis is gekomen blijft onbekend.

"Het blijft meestal een raadsel ook als je bij de GGD bron en contactonderzoek doet". Het is volgens de directeur onwaarschijnlijk dat het virus met een nieuwe gedetineerde binnen gekomen is, omdat nieuwe gedetineerde de eerst acht dagen apart gehouden worden.

Dan blijft volgens van der Kooye alleen bezoek of personeel over die het virus naar binnen hebben gebracht. Aangezien het bezoek achter plexiglas plaatsvindt met minimale openingen kan het zo zijn dat de besmetting via een bewaker overgekomen is.

Lockdown

De geïnfecteerde gedetineerde is samen met zijn afdeling in onmiddellijk lockdown gegaan. Ook een tweede afdeling, die samen met de besmette gevangene gelucht werd, is afgesloten. Toch is die maatregel misschien te laat gebleken omdat het virus nu overgesprongen is naar een tweede gedetineerde.

De Zaanse gevangenis is niet de eerste inrichting waar corona binnen de muren is gevonden. In april was er op Schiphol een uitbraak waar een tiende van de gevangenen besmet raakte. In Westzaan zullen er geen extra maatregelen volgen waarbij de vrijheden van de gevangen ingeperkt worden. Er is volgens van der Kooye contact geweest met de GGD en die liet weten dat "de boel goed op orde is". Daarom zal geen onderzoek plaatsvinden hoe het virus binnen is gekomen.