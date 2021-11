Jonge gedetineerde overleden in quarantainecel in Zaanse gevangenis

Een gevangene van Justitieel Complex Zaanstad is vannacht overleden in zijn cel. Hij zat tijdelijk op de corona-afdeling in quarantaine. Volgens de directeur van de bajes, Obe Veldman, gaat het om een natuurlijke doodsoorzaak. Onder gevangenen is onrust ontstaan over de dood van de jongeman.

Maaike Polder / NH Nieuws

Rond 1.00 uur vannacht troffen medewerkers de gevangene aan in zijn cel op de afdeling west, aldus de gevangenisdirecteur tegen NH Nieuws vanmiddag. Wegens privacyregels zegt hij verder niets over de identiteit van het slachtoffer, alleen dat het gaat om een 'jonge gedetineerde'. Wel is bekend dat de jongeman al een paar dagen op de speciaal ingerichte quarantaine-afdeling zat, vleugel west. Dit omdat hij mogelijk besmet was met het coronavirus. Hij zou vandaag worden teruggeplaatst naar zijn afdeling zuid. Daar heerst grote verslagenheid. "Een droevige sfeer. Ik hoorde vanmorgen dat hij was overleden", vertelt een gevangene die bij hem op de afdeling zit via de telefoon aan NH Nieuws. Hij, maar ook nog een andere bron, zeggen dat de overleden jongeman rond de twintig jaar was en epilepsie had. Ook vragen ze zich af of de gevangenis 'genoeg heeft gedaan om de man te helpen'.

Hij zou namelijk al meerdere aanvallen hebben gehad op zijn cel op de afdeling zuid, waar hij zat met een celgenoot. De gevangene vertelt: "Ik heb zijn celgenoot weleens horen schreeuwen en bonken op de deur om hulp, omdat hij een aanval had. Stuiptrekkingen." Op de quarantaine-afdeling waar de man de laatste dagen zat, had hij een cel alleen. Dat is gebruikelijk in verband met besmettingsgevaar. De gevangene mag dan niet deelnemen aan het normale dagprogramma en wordt uitgesloten van sporten, werken en luchten. Het is niet bekend of epilepsie de doodsoorzaak is. Wel zegt directeur Veldman in algemene zin dat gedetineerden, zeker iemand met epilepsie, regelmatig door bewakers worden gecheckt. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat dit in het geval van deze gevangene niet is gebeurd. Hij spreekt zijn medeleven uit naar de familie en vrienden van de overleden man. "Ik heb ook met de medewerkers van de afdeling gesproken die vannacht aan het werk waren. Ik heb grote bewondering voor ze. Zoiets heeft grote impact ", aldus de directeur. Bij elk overlijden in de gevangenis, ook bij deze dus, wordt een intern onderzoek ingesteld naar de gang van zaken.