De verdachten zouden zo gestructureerd te werk zijn gegaan, dat het Openbaar Ministerie (OM) hen verdenkt van deelname aan een criminele organisatie.

Internationaal

Het balletje gaat rollen als de politie informatie binnenkrijgt over een bestelservice voor gevangenen in Nederland, België en Luxemburg. Met drones zouden onder meer drugs, telefoons en wapens in gevangenissen worden afgeleverd.

Uit onderzoek onder leiding van het OM is vervolgens gebleken dat sinds 2021 meerdere keren met drones is gevlogen bij meerdere gevangenissen door het hele land. Behalve bij de gevangenissen in Veenhuizen (Drenthe) en Lelystad (Flevoland) zou de bezorgdienst actief zijn geweest bij de gevangenis in Zaanstad.

Twee drones onderschept

Tijdens de coronapandemie was de smokkelmethode in Justitieel Complex Zaanstad geregeld in het nieuws. Zo berichtte De Telegraaf in augustus 2021 dat twee gevangenen waren bestraft omdat zij betrokken zouden zijn geweest bij een poging drie iPhones en meerdere simkaarten de gevangenis binnen te smokkelen.

Eind dat jaar werden in een weekend tijd twee drones onderschept waar drugs, telefoons, kabels en snoeren in zaten. Een maand later doken er via Instagram beelden op van vermoedelijk één van die smokkelacties.

Te zien is hoe een gevangene via een opengebroken ventilatierooster een ingetapet pakketje binnenhengelt. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zei destijds al tegen NH dat het pakketje in de video zéér vermoedelijk was afgeleverd met een drone.

Tekst gaat verder onder de video.