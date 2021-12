Twee drones met daarin drugs en telefoons onderschept op luchtplaats JC Zaanstad

De eerste drone landde in de nacht van vrijdag op zaterdag op een luchtplaats van het complex, de tweede vloog in de nacht van zondag op maandag over de muur. Naast een aanzienlijke hoeveelheid drugs en een aantal telefoons zaten er ook snoeren en opladers in de gevaartes.

De drones waren volgens de woordvoerder van het JCZ gecamoufleerd. Niemand kon worden aangehouden omdat niet te achterhalen is voor wie de spullen bedoeld waren, aldus de woordvoerder. De smokkelwaar is overgedragen aan de politie.