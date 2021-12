Gevangenen Zaanbajes door directie gestraft na praten met media over op cel gestikte Felisinio (21)

Twee gevangenen zijn door de directie van Justitieel Complex Zaanstad gestraft voor het bellen naar NH Nieuws over de overleden Felisinio S. (21). De afdelingsgenoten van de Amsterdammer uitten hun zorgen: hij had met zijn epilepsie niet alleen op cel gemogen. Sanctie: negen dagen in de isolatiecel. Ook kan één van hen kerst niet doorbrengen met zijn gezin. "Ik ben juist trots dat hij jullie heeft gebeld."

Dit zegt de geliefde van één van de gesanctioneerde gevangenen. Haar vriend leeft, zo vertelt ze aan NH Nieuws, 'nu op een broodje kaas en een glas melk per dag'. Ook zou hij binnenkort met enkelband vrijkomen, maar omdat hij zich niet aan de huisregels heeft gehouden, gaat dit niet door.

Reconstructie: 'Hallo, ik bel vanuit de gevangenis'

Op dinsdag 30 november gaat de redactietelefoon van NH Nieuws. Een gevangene (zijn naam is bij ons bekend) zegt tegen de redacteur die opneemt: "Hallo, ik wil graag zeggen dat er iemand van mijn afdeling is overleden vannacht. Hij had epilepsie en zat in z'n eentje op een cel. Volgens mij had dat niet gemogen."

Het gaat over de 21-jarige Felisinio die sinds dit voorjaar in de bajes een celstraf voor doodslag uitzat. Hij kreeg corona en werd van afdeling zuid naar west overgeplaatst: daar gaan gevangenen 'in hun eentje op cel' in quarantaine. In de nacht van 30 november stikt hij daar in zijn tong, vermoedelijk na een epileptische aanval. Hulp kwam te laat.

De redacteur van NH Nieuws noteert het verhaal en de zorgen van de aan de telefoon hangende gedetineerde, en belt alles snel door naar een verslaggever - tevens auteur van dit artikel. Zij is op dat moment namelijk toevallig al in de gevangenis van Westzaan voor een interview over de corona-opstand. Vlak na het telefoongesprek met haar collega loopt ze de ruimte in waar directeur Obe Veldman met een betreurd gezicht staat.