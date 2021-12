Al 4 gevangenen in Zaanstad gestraft voor contact met media: minister om opheldering gevraagd

Na navraag bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat er, naast de gevallen waar NH Nieuws vorige week over publiceerde, inmiddels dus nog twee gevangenen zijn gestraft. Zij hebben contact gehad met media of waren van plan dit te doen.

In de Penitentiaire Beginselenwet staat dat gevangenen toestemming moeten vragen aan de directie van een gevangenis om contact te hebben met een journalist en dat, als dit niet gebeurt, er straffen kunnen worden opgelegd.

Welke sancties in deze vier gevallen precies zijn opgelegd, maakt de DJI niet bekend. Meerdere familieleden van gestrafte gevangenen stellen dat het in ieder geval gaat om verblijf in de isolatiecel en daarbovenop een plotselinge overplaatsing naar PI Lelystad.

Geschrokken

"Dit meen je niet: hij is gewoon vanmorgen overgeplaatst naar een compleet andere gevangenis", stuurde een partner van een gevangene naar NH Nieuws. "Ik ben in shock."

Een ander familielid van een gevangene stuurde een zogeheten beschikking van de opgelegde straf waarin staat: '7 dagen opsluiting in eigen cel of verblijfsruimte zonder televisie', met als reden dat de gevangene met met de pers belde over 'wat er niet goed gaat', wat volgens de beschikking verboden is. Waarom er niet met de pers mag worden gepraat, wordt niet hierin niet beschreven.

Vragen aan minister

Tijd voor opheldering van de minister, vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. Hij wil van Sander Dekker weten waarom het nauwelijks voor gedetineerden is toegestaan om te kunnen spreken met journalisten, bijvoorbeeld over ervaren misstanden of andere zaken die in de inrichting plaatsvinden.

Zo stelden twee gevangenen de dood van Felisinio (21) aan de kaak. Hij had volgens hen met zijn epilepsie nooit alleen op cel gemogen en daar maakten ze zich zorgen over.

