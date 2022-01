Zo hengelen gevangenen met drone afgeleverde drugs en telefoon binnen

Op Instagram zijn beelden opgedoken van een opmerkelijke smokkelactie van telefoons, drugs en mogelijk een wapen in Justitieel Complex Zaanstad. Een drone vliegt over de muren van de bajes en door een opengebroken ventilatierooster hengelen gevangenen de buit in cel binnen.

Bekijk de Instagram-story over binnengehengelde contrabande in de bajes - NH Nieuws

In een aantal gevallen vliegt de drone over de gevangenismuur, dropt de spullen op het terrein, die vervolgens door gedetineerden worden gepakt of door opengebroken roosters worden binnengevist met een touwtje en een haak. Een andere wijze is dat de drone met de pakketjes aan een touwtje bij de ramen gaat vliegen.

'Of er word gevist,' luidt de tekst in de video terwijl er een touwtje met allemaal ingetapete spullen door het rooster naar binnen worden gehaald. En als de gevangene de pakketjes laat zien staat er 'de buit.'

Het pakketje wordt tegen de gevel geslingerd, waarna de gedetineerden de spullen naar binnen hengelen. De binnengehengelde buit is nooit onderschept door de gevangenis. Wel zijn de twee gevangenen in de video gestraft voor de actie.

Een dergelijke actie is volgens DJI nog nooit eerder in Justitieel Complex Zaanstad voorgevallen. Het pakket is niet onderschept en dus is niet precies duidelijk wat erin zat. NH Nieuws heeft de beelden daarom voorgelegd aan een strafrechtadvocaat, voormalig gevangene en een medewerker van de gevangenis.

Alle drie zien telefoons in de buit, maar ook wiet. Daarnaast zien twee van de gevraagden een mes of een metaalschaar in de ingetapete pakjes. Het is niet bekend wanneer deze hengelactie heeft plaatsgevonden, maar DJI denkt recent.