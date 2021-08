'Twee gevangenen Zaanstad bestraft na smokkel iPhones met drone'

Het zou volgens De Telegraaf gaan om drie iPhones. Twee gevangenen zijn voor de smokkelpoging bestraft, bevestigt de DJI aan de krant, die een tip over de smokkel van de telefoons had gekregen. De telefoons lagen op een soort abri op de luchtplaats. Het is niet mogelijk dat ze over de muur zijn gegooid, omdat de luchtplaats niet grenst aan een buitenmuur.

Lysander de R.

Vorige week werd halsoverkop de voorman van motorbende MC Hardliners Lysander de R. (39) vanuit de gevangenis van Zaanstad overgeplaatst naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Dat gebeurde nadat medewerkers van de Zaanse gevangenis alarm hadden geslagen over de machtspositie die De R. in de gevangenis zou hebben.

Deze week werd daarop op grote schaal cellen gecontroleerd op verboden spullen. Er waren namelijk signalen dat De R. en andere criminelen de beschikking zouden hebben over een mobiele telefoon. Wie de twee gevangenen zijn die voor de smokkel van de smartphones zijn bestraft, is niet duidelijk.