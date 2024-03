Live NH Sport: vierde periode laatste kans voor Telstar

ADO is de meest scorende ploeg op het tweede niveau. Volendam-huurling Henk Veerman vindt het makkelijkste het net: met zijn negentien treffers staat hij op de tweede plek van de topscorerslijst. Ook twee andere voormalig Volendam-spelers hebben hun draai in de hofstad gevonden. Daryl van Mieghem maakte acht goals en bereidde er liefst dertien voor. Jari Vlak sloot na de winterstop aan en heeft een basisplek in de ploeg die dit seizoen de terugkeer naar de eredivisie wil realiseren.

Fortuin

Op 22 september van het vorig jaar speelde Telstar met het nodige fortuin 1-1 in Den Haag. Uiteraard scoorde Veerman. Mees Kaandorp tekende voor de Velsense gelijkmaker. Twee weken later raakte Kaandorp geblesseerd. Na een periode van vijf maanden maakte de middenvelder afgelopen vrijdag zijn rentree in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen FC Dordrecht.

