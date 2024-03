Ajax uitgeschakeld in Europa door Aston Villa na ontluisterende nederlaag

In vergelijking met de eerdere wedstrijd tegen Villa in Amsterdam, was er één wijziging in de opstelling van Ajax. Josip Sutalo (geschorst in de heenwedstrijd) verving de geschorste Tristan Gooijer. Na een rustige openingsfase creëerde Villa in korte tijd een aantal grote kansen. Zo had Moussa Diaby de openingstreffer moeten maken. Hij deed alles goed en omspeelde Diant Ramaj, maar de doelman van Ajax zorgde met een tackle voor een onorthodoxe redding.

In de daaropvolgende corner kwam de 1-0 er alsnog. Ollie Watkins torende boven Ahmetcan Kaplan uit en kopte de bal in het doel. Het was sowieso niet de avond van de jonge Turkse verdediger. Hij moest zich in de eerste helft al laten wisselen. Zijn vervanger Chuba Akpom zorgde voor Ajax' grootste kans door Brian Brobbey (die weer in de basis begon) in stelling te brengen. Zijn schot werd echter van de lijn gehaald door Matty Cash.

