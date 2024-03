Duur puntenverlies in strijd om plek vier voor slordig Ajax tegen Fortuna Sittard

Bij Ajax begon Brian Brobbey op de bank. Hij was niet helemaal fris uit de strijd gekomen na het duel met Aston Villa (0-0). Ook Devyne Rensch ontbrak vanwege een schorsing.

Ajax begon uitstekend aan de wedstrijd. Kenneth Taylor zette zijn ploeg al snel op voorsprong. De middenvelder begon aan een actie en schoot de bal vervolgens keurig achter Fortuna-goalie Michael Verrips: 1-0. De middenvelder, die een haat-liefdeverhouding met het eigen publiek onderhoudt, was zelfs dichtbij zijn tweede, maar hij vond Verrips op weg naar het doel. Uit de hoekschop die volgde zag Ahmetcan Kaplan zijn kopbal van de lijn gehaald worden.

In een tamme wedstrijd zag Ajax de bezoekers vlak na rust langszij komen. Deroy Duarte haalde vanuit een moeilijke hoek verwoestend uit en zette de 1-1 op het scorebord. Ajax stelde er weinig tegenover en ook met Brian Brobbey binnen de lijnen was het aanvallend weinig sprankelend. In de 67e minuut kwam Ajax zelfs op achterstand. Kaj Sierhuis was uiterst alert na een mispeer van Kaplan en deed zijn oude ploeg pijn door de 1-2 achter Ramaj binnen te tikken.

Het publiek was merkbaar ontevreden over het spel van de ploeg. In de slotfase rook Ajax wel weer bloed, want bij een hoekschop haalde Josip Sutalo uit, schoot tegen Brobbey op, die de 2-2 tegen het net werkte.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Taylor, Hlynsson; Akpom