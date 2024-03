Voorafgaand aan de wedstrijd waren de verwachtingen juist laag. Aston Villa staat op dit moment vierde in de Premier League en geldt als één van de sterkste ploegen in de Conference League. In Amsterdam werd er dus serieus rekening gehouden met een afstraffing.

Wonder

Ajax wist dit seizoen namelijk nog maar weinig potten te breken. In geen van de Europese tien wedstrijden werd de nul gehouden; het aantal tegendoelpunten stond vlak voor de wedstrijd alweer op achttien. Dat de ploeg überhaupt nog meedoet in de Conference League, mag een wonder heten: in de zogenoemde tussenronde werd het Noorse FK Bodø/Glimt vorige maand met meer geluk dan wijsheid uitgeschakeld.

Maar vanavond zag het er allemaal een stuk beter uit bij de thuisploeg, die vanaf het begin de beste kansen creëerde. Het gevaarlijkst werd Ajax na dik een half uur spelen. Toen Jorrel Hato spits Brian Brobbey diep stuurde. De spits kwam oog in oog te staan met Emi Martinez, maar schoot vanuit een lastige hoek uiteindelijk in het zijnet.